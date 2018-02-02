Президент Молдавии предрек войну в случае объединения страны с Румынией

Президент Молдавии Игорь Додон предрек начало гражданской войны в случае объединения страны с Румынией. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV Moldova, фрагмент которого опубликован в Facebook Додона.

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — написал он.

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Додон указал, что за разработкой сценария об объединении с Румынией и дестабилизацией ситуации в стране могут стоять некие силы, осознающие, что могут потерпеть неудачу на ближайших парламентских выборах.

В январе Игорь Додон потребовал объяснений от властей семи молдавских сел, которые без согласования с руководством страны подписали декларацию об объединении с Румынией. Один из этих населенных пунктов уже установил свои экономические и культурные взаимоотношения с селами соседнего государства.

В декабре правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский.

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