В Подмосковье приехала фура с тремя мертвыми казахами

Тела трех граждан Казахстана обнаружены в фуре в Подмосковье. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По его данным, фура находилась рядом с деревней Новоселки. Погибшим мужчинам на вид 35-40 лет. Рядом с телами были газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.

В пресс-службе областного управления Следственного комитета агентству сообщили, что начата доследственная проверка. По предварительной информации, причиной смерти мужчин стал несчастный случай, отметила представитель ведомства Ольга Врадий.

По ее словам, один погибший уже опознан.

11 декабря 2017 года сообщалось об обнаружении тел двух жителей Барнаула в палатке на льду реки Обь у села Березовка Алтайского края. Там же находилась 26-летняя девушка в состоянии комы. Ее госпитализировали с признаками отравления окисью углерода. По предварительным данным, днем 9 декабря компания приехала из Барнаула на зимнюю рыбалку. Поставив на льду палатку, молодые люди зажгли внутри газовую горелку. Погибшие отравились окисью углерода.

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