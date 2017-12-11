В палатке на льду Оби нашли двух мертвых мужчин и девушку в коме

Тела двух жителей Барнаула были обнаружены в палатке на льду реки Обь у села Березовка Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК в понедельник, 11 декабря.

Там же находилась 26-летняя девушка в состоянии комы. Ее госпитализировали с признаками отравления окисью углерода.

По предварительным данным, днем 9 декабря компания приехала из Барнаула на зимнюю рыбалку. Поставив на льду палатку, молодые люди зажгли внутри газовую горелку. Погибшие отравились окисью углерода.

В рамках доследственной проверки назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

7 мая 2016 года сообщалось, что в Краснодарском крае юный рыбак выжил после удара электрическим разрядом напряжением в 27 тысяч вольт. Подросток сделал подсечку и леска попала в электромагнитное поле высоковольтной линии электропередач. Пострадавший с обширными ожогами был доставлен в городскую клиническую больницу Крымска.