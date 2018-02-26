Майк Тайсон назвал главные качества россиян

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон побывал в Екатеринбурге и отметил, какие качества выгодно отличают россиян от американцев. Слова спортсмена приводит The Sun.

«В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет», — отметил 51-летний Тайсон.

В Екатеринбурге бывший чемпион в тяжелом весе посетил турнир по смешанным единоборствам и местную академию единоборств.

Тайсон не первый раз посетил Россию. В частности, в ноябре 2017 года боксер участвовал в Synergy Global Forum, проходившем в Москве. Тогда он выразил желание открыть в России сеть школ бокса.

Тайсон является одним из самых узнаваемых боксеров мира. В 1986 году ему удалось стать самым молодым чемпионом планеты. В бытность профессиональным боксером Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях.

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