Кремль оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Главными показателями выступления российских спортсменов на Олимпийских играх являются медали, и с этой точки зрения его можно считать успешным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 26 февраля.

«Вы знаете, для российского спорта все-таки главными показателями являются медали. И с точки зрения, скажем так, полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным. И вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были. Наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. Приоритетным считается успех на Олимпиаде, успешное выступление», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос, является ли некой утратой для российского спорта тот факт, что МОК не разрешил российским спортсменам пройтись под национальным флагом на церемонии закрытия соревнований.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с российскими призерами Олимпийских игр.

Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.

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