Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин встретится с российскими призерами Олимпийских игр. Об этом агентству РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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От подтвердил, что подобное мероприятие готовится, но предстоит согласовать графики спортсменов. Ранее СМИ предположили, что встреча возможна 28 февраля.

Ранее 25 февраля россияне достойно завершили Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, обыграв немцев в финале. Встреча завершилась победой команды Олега Знарка в овертайме — 4:3. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.

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