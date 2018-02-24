Тренер завоевавшего серебро россиянина разочаровался «детскими ошибками»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Александру Большунову было по силам стать сильнейшим в масс-старте на 50 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова передает ТАСС.

«За Большунова одновременно испытываю и радость, и разочарование. Если до этого он все медали именно выигрывал, то здесь сам проиграл золото», — заявил специалист.

В частности, по словам Бородавко, россиянин мог обойти финна Ийво Нисканена. Также он проигнорировал тренерскую установку, не поменяв лыжи перед последним кругом. «Это детские ошибки и стопроцентно его. Если бы их не было, то был бы первым, потому что он лучший спринтер, чем Нисканен. Большунов просто отдал золотую медаль», — заключил тренер.

Ранее 24 февраля сразу двое россиян попали на пьедестал по итогам масс-старта на 50 километров. Большунов выиграл серебро, бронзовая медаль досталась Андрею Ларькову.

Олимпиада в Пхенчхане завершится 25 февраля.

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