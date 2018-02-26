«Стрелка» бесплатно научит комьюнити-органайзингу

Онлайн-школа института «Стрелка» Vector и «Рыбаков Фонд» запустят совместный онлайн-курс «Как организовать сообщество». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы института.

Курс основан на методике Гарвардского университета, а также опыте 20 российских крупных компаний, некоммерческих и культурных организаций.

«Все больше предпринимателей говорят о создании сообщества вокруг продукта, потому что любовь клиентов надежней, чем изменчивые алгоритмы соцсетей, — сказала Ольга Полищук, исполнительный директор института "Стрелка". — В этом онлайн-курсе мы разобрали успешные примеры создания сообществ и описали на русском языке технологию, которой более 40 лет пользуются в разных странах. Он пригодится и тем, кто уже имеет опыт создания сообществ, и тем, кто только думает, что хочет объединить людей вокруг».

Первые пользователи смогут пройти курс бесплатно.

Институт «Стрелка» — некоммерческое образовательное учреждение, основанное в 2009 году для изменения ландшафта российских городов. Проекты института носят образовательно-просветительский характер, их главная тема — город и городское развитие. Онлайн-школа городских предпринимателей Vector — курсы, созданные институтом «Стрелка», предлагают как общие, так и узкоспециализированные программы (например, посвященные открытию хостела или созданию мобильного приложения).

«Рыбаков Фонд» — российская частная филантропическая организация, его деятельность основывается на подходах импакт-инвестирования и венчурной филантропии. Основан в 2015 году Игорем и Екатериной Рыбаковыми, входит в десятку крупнейших частных фондов России.

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