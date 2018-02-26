Новую тактику российской армии показали на видео

Минобороны России представило видео с учений на полигоне Погоново под Воронежем. Там продемонстрировали новую тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях. Ролик опубликован на YouTube.

Такой прием подразумевает объединение разных видов и родов войск под одним командованием для выполнения боевой задачи. На Погоново военные отработали эпизод борьбы с вражеской артиллерией с ускользающей приманкой.

Во время учений танки открыли огонь из закрытых позиций, а затем двинулись вперед. Тем временем условный противник обстрелял пустые танковые окопы, обнаружив себя. Тогда расположение орудий засекли беспилотники и радары артиллерийской разведки, а после огонь по вражеским целям открыли из гаубиц и самоходок. «Особенностью учений стал уникальный метод поражения целей на дальности до 12 километров», — приводит «Российская газета» слова заместителя командующего армией генерал-майора Тимура Трубиенко.

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