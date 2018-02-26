Украинцы порадовались смерти напавшей на ветерана АТО женщины

В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) покончила с собой активистка Марина Меньшикова, подозреваемая в нападении на участника антитеррористической операции (АТО) Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом в своем Facebook написал мэр города Борис Филатов.

«Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 08:32 повесилась в днепровском СИЗО», — сообщил градоначальник и пожелал своим подписчикам «доброго утра».

«Какая прекрасная новость с утра! Спасибо, мэр», — поблагодарила Филатова Руслана Безбородько. «Аплодисменты!!!» — написал Petro Mykhaylenko. «О покойниках либо хорошо, либо ничего. Я — хорошо: молодец, Меньшикова! Всем ее однодумцам нужно брать пример! Простыней на всех хватит», — написала некая Lena Lujnaya.

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«Интересно, а она кричала фразу: "За пацанов!"? А то у них модно убивать себя под эту фразу», — намекнул Артем Правдин на последние слова российского летчика Романа Филипова, который подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам в Сирии.

Несколько пользователей выразили недоумение относительно поведения своих соотечественников. «Ну, если мэр с утра считает повешение человека "добрым утром" (неважно, какого человека), то увы...» — написал Валерий Пархоменко. Однако остальные комментаторы в грубой форме пояснили ему, почему они не считают эту новость плохой. «Если таких "человеков" [сажать] на электрический стул, то их души реинкарнируют и по достижении некоторого возраста опять берутся за свое: насилие и убийства», — заявил Игорь Кулик.

Меньшикова в октябре 2016 года нанесла удар молотком по голове участнику АТО Константину Кравченко. Инцидент произошел в Днепропетровском академическом театре оперы и балета. Свои действия она объяснила самообороной. В 2017 году суд арестовал женщину, в случае признания вины ей грозило до семи лет лишения свободы.

Ранее в феврале украинцы пришли в ярость от слов министра иностранных дел страны Павла Климкина, выразившего соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области. «Але! Уничтожен враг в количестве около 60 человек», — реагировали пользователи Twitter.

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