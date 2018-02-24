Пьяные украинцы и грузины закидали тротуарной плиткой польских полицейских

В польском городе Згеж группа мужчин из Украины и Грузии напала на полицейских. В ответ представители правоохранительных органов открыли по ним огонь, пишет газета Dziennik Lozki.

Инцидент произошел около двух часов ночи 23 февраля. Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили возле одного из домов группу нетрезвых мужчин. Полицейские попросили иностранцев предъявить документы, на что те начали бросать в правоохранителей тротуарную плитку. На помощь мужчинам пришли несколько их друзей.

Чтобы прекратить потасовку, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего начали стрелять в дебоширов. В результате четверо иностранцев получили ранения в ногу, 13 человек удалось задержать. Двое полицейских ранены в голову.

В настоящий момент следователи устанавливают законность пребывания задержанных в Польше. Нападавшим мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

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