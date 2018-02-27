Власти ДНР задержали 22 собственных чиновника

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали 22 чиновника, включая министра угля и энергетики республики Эдуарда Голенко. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел ДНР.

«Установлено, что министр угля и энергетики ДНР Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что с января 2017 года участники ОПГ похитили более 100 миллионов рублей с государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики республики.

По факту хищения в особо крупном размере правоохранительные органы республики возбудили ряд уголовных дел. Для 17 из 22 задержанных чиновников в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

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