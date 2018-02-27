СМИ огорчили Якубовича некомпетентностью

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что шумиху вокруг его слов о шизофрении в «Поле чудес» подняли недобросовестные СМИ, которые не ознакомились с первоисточником, передает РИА Новости.

«В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Единственно, жалко, что такие утки перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию», — сказал он.

Ведущий возрадовался, что в ситуации попытались разобраться и «поняли, что имелось в виду», хотя «завтра найдется новый повод» для скандала. По его словам, на «Поле чудес» приходят хорошие и добрые люди, а программа как была народной, так ею и остается.

Слова Якубовича прозвучали 24 февраля в программе «Сегодня вечером», посвященной 1990-м годам. Ведущий вспомнил несколько курьезных случаев на «Поле чудес» и рассказал, о чем обычно разговаривает с участниками шоу. В частности, Якубович советует им воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким, так как всерьез угадывать слово по буквам два часа на глазах у всей страны — это «диагноз» и «шизофрения». Пресс-служба Первого канала заявила, что СМИ вырвали цитату Якубовича из контекста.

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