Первый канал упрекнул СМИ в искажении слов Якубовича о шизофрении в «Поле чудес»

Пресс-служба Первого канала заявила, что СМИ вырвали из контекста цитату Леонида Якубовича об участниках шоу «Поле чудес», которое он ведет. Заявление появилось в закрытой группе пресс-службы в Facebook.

«Вслед за журналом StarHit все повторяют цитату Якубовича, в которой он якобы называет участников "Поля чудес" шизофрениками (проверить никто не удосужился). Между тем шизофрениками Якубович никого не называл, а рассказывал, как общается с игроками за пару минут до выхода на площадку, чтобы расслабить людей, которые впервые в жизни пришли сниматься в программе», — уточнили на канале.

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Пресс-служба привела полную цитату Якубовича: «Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю — это уже не секрет давным-давно, — я говорю: «Ребята, забудьте слово "играть"». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется.) Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!»

Слова Якубовича прозвучали 24 февраля в программе «Сегодня вечером», посвященной 1990-м годам. Ведущий вспомнил несколько курьезных случаев на «Поле чудес» и рассказал о низком уровне подготовки некоторых участников. В частности, он припомнил случай, когда ни один из трех игроков не знал о писателе Михаиле Булгакове.

Якубович ведет «Поле чудес» с ноября 1991 года. В настоящее время он также ведет на Первом канале шоу «Я могу», участники которого демонстрируют «уникальные способности».

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