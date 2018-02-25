Якубович вспомнил девяностые и нашел в «Поле чудес» шизофрению

Телеведущий Леонид Якубович в программе «Лихие 90-е», выходящей на Первом канале, вспомнил несколько курьезных случаев на телеигре «Поле чудес».

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Отвечая на вопрос, как ему удается сдерживаться, когда участники передачи через несколько минут забывают задание, Якубович пошутил, что сдерживается и сейчас.

«У меня был канонический случай, просто невообразимый. Тень гения коснулась, в общем, этой не очень толковой программы. "Мастер и Маргарита", — говорю я и [читаю отрывок]. Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю: "Вы знаете, кто такой Булгаков?" — "Нет". "Ну вы читали?" Они снова — "нет". О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно», — рассказал телеведущий, засмеявшись.

Он также предложил посмотреть на концепцию «Поля чудес» с другой стороны: «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения». «Что вы, ребята, не об этом разговор. Бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали», — добавил Якубович.

«Поле чудес» выходит на телевидении еженедельно в пятницу вечером. Якубович стал вести телеигру с ноября 1991 года по предложению первого ведущего шоу Владислава Листьева.

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