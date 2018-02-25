Якубович вспомнил девяностые и нашел в «Поле чудес» шизофрению

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Леонид Якубович

Телеведущий Леонид Якубович в программе «Лихие 90-е», выходящей на Первом канале, вспомнил несколько курьезных случаев на телеигре «Поле чудес».

Отвечая на вопрос, как ему удается сдерживаться, когда участники передачи через несколько минут забывают задание, Якубович пошутил, что сдерживается и сейчас.

«У меня был канонический случай, просто невообразимый. Тень гения коснулась, в общем, этой не очень толковой программы. "Мастер и Маргарита", — говорю я и [читаю отрывок]. Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю: "Вы знаете, кто такой Булгаков?" — "Нет". "Ну вы читали?" Они снова — "нет". О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно», — рассказал телеведущий, засмеявшись.

Он также предложил посмотреть на концепцию «Поля чудес» с другой стороны: «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения». «Что вы, ребята, не об этом разговор. Бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали», — добавил Якубович.

«Поле чудес» выходит на телевидении еженедельно в пятницу вечером. Якубович стал вести телеигру с ноября 1991 года по предложению первого ведущего шоу Владислава Листьева.

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