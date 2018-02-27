Братья Ананьевы разделили бизнес после санации Промсвязьбанка

Бывшие владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы решили разделить бизнес после ввода временной администрации в банке. Сейчас Алексей владеет 100 процентами группы компаний «Техносерв», а Дмитрий — «Промсвязькапитал». Об этом сообщил Алексей Ананьев в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

«Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря», — сказал он. Сделка была безденежной, братья обменялись долями в активах.

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Несмотря на то, что активы принадлежали братьям поровну, каждый отвечал за свой сегмент, подчеркнул Алексей Ананьев. «Дмитрий занимался банками и "Промсвязькапиталом", а я — "Техносервом". После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас будет заниматься своими активами — теми, которыми исторически и управлял», — отметил банкир.

По словам Алексея Ананьева, человеческие отношения с братом сохраняются, но «не участие в бизнесе, не контроль».

В январе стало известно, что Центробанк России потребовал от братьев Ананьевых до середины февраля продать контрольный пакет банка «Возрождение».

В конце 2017 года Дмитрий Ананьев уехал из России. 25 декабря он заявил, что решение о санации кредитной организации является ошибочным и «в высшей степени спорным», банк был платежеспособным, ликвидности хватало. Ананьев сообщил, что не писал заявление о санации Промсвязьбанка. «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации», — сказал банкир.

15 декабря 2017 года ЦБ назначил временную администрацию в Промсвязьбанке. На тот момент кредитная организация занимала девятое место по величине активов среди российских банков. Ее активы на 1 декабря составили 1,3 триллиона рублей.

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