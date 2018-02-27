В РЖД опровергли информацию о «дефектном» участке путей в обход Украины

В ОАО «РЖД» опровергли высказывание украинского депутата Дмитрия Тымчука о неисправностях построенного в обход Украины участка путей.

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Пресс-секретарь компании Екатерина Герасимова сообщила «Ленте.ру», что информация не соответствует действительности и «движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр — Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка — Миллерово».

Ранее во вторник, 27 февраля, Тымчук написал в своем Facebook, что железная дорога в обход Украины, на которую РЖД в 2017 году перевели все российские «южные поезда», оказалась неисправной, и поезда «вновь вернулись на "украинский" участок».

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Строительство железнодорожной линии началось в 2015 году, хотя соответствующие планы озвучивались годом ранее. Пассажирские поезда дальнего следования полностью были переведены на новый железнодорожный путь в декабре 2017 года.

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