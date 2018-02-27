У российской железной дороги в обход Украины нашли дефекты

Участок Журавка — Миллерово российской железной дороги, построенной в обход Украины, по состоянию на февраль 2018 непригоден к эксплуатации, и поезда следуют по старому маршруту через территорию Луганской области. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал украинский депутат от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

«Эксплуатировать его [участок] попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до одного метра», — написал парламентарий.

По его мнению, причиной этого стали несоблюдение технологии прокладки путей в связи со сверхвысокими темпами строительства и коррупция. Тымчук сообщил, что в ходе строительства не была обустроена прилегающая к путям территория, что привело к подмыванию почвы. «По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком», — добавил парламентарий.

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Пресс-секретарь «Российских железных дорог» Екатерина Герасимова сообщила «Ленте.ру», что информация о возвращении поездов на прежний маршрут через украинскую территорию не соответствует действительности. «Движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр — Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка — Миллерово», — говорится в ее комментарии.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Строительство железнодорожной линии началось в 2015 году, хотя соответствующие планы озвучивались годом ранее. Пассажирские поезда дальнего следования полностью были переведены на новый железнодорожный путь в декабре 2017 года.

Стоимость проекта оценивается в 55 миллиардов рублей. Линия должна стать частью скоростной железнодорожной магистрали, который соединит Центральную Россию и Черноморское побережье.

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