Немцы спасли гитлеровский колокол

Совет коммуны в германском Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать колокол времен национал-социализма и начать вновь его использовать. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Против этого решения проголосовали два человека, за — 10. Так называемый колокол Гитлера было решено оставить как «повод к примирению и память против насилия и несправедливости».

Колокол с изображением свастики и надписью «Все на благо отчизны. Адольф Гитлер» висит в башне местной протестантской церкви с 1934 года. Его не используют с сентября 2017-го.

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Одна из жительниц Херксхайма-ам-Берг, увидевшая нацистский символ, потребовала от местных властей немедленно избавиться от «гитлеровского колокола». «Совершенно невозможно крестить ребенка в церкви, на колоколе которой вырезана свастика и выбита надпись "Все на благо отчизны. Адольф Гитлер"!» — заявила она.

Местный градоначальник, пастор и большинство прихожан не поняли ее энтузиазма. «Если этот колокол нормально звонит, с чего бы нам его менять?» — возмущался мэр. В ряде немецких СМИ жители Херксхайма прослыли чуть ли не фанатами фюрера.

Во времена Гитлера было построено около тысячи новых церквей с нацистской символикой — свастики и нацистские лозунги были на колоколах, стенах и сводах храмов. Многие из них сохранились до сих пор.

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