Немецких трубочистов научили зиговать и нахваливать Гитлера

В центре профессиональной подготовки трубочистов немецкого города Дитфурт-ан-дер-Альтмюль, расположенного в Баварии, один из инструкторов обучил слушателей выкрикивать нацистские лозунги и распевать запрещенные песни времен Третьего рейха. Об этом сообщает газета Bild.

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По словам полицейских, в их распоряжении оказалось видео, на котором видно, что педагог отпускает в классе антисемитские и гомофобные шутки, а также учит подростков правым лозунгам и уговаривает спеть песню Хорста Весселя, являвшуюся официальным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), добавляет Die Welt.

Как сообщали в учебном заведении, инструктора отстранили от работы, ему предъявлены обвинения. Сам мужчина от комментариев отказался. Его адвокат заявил, что педагог не испытывает симпатии к нацистской идеологии.

Песню Хорста Весселя исполняли на официальных мероприятиях во времена Третьего Рейха с 1933 по 1945 годы, фактически она стала вторым гимном: ее исполняли после «Песни немцев». Она символизировала единение страны и партии.

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