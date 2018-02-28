Убитую сотрудницу ювелирной компании спрятали в сумке на льду Ангары

Следователи по горячим следам раскрыли убийство 41-летней женщины — торгового представителя ювелирной компании, исчезнувшей 18 февраля после прилета в Иркутск. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета и МВД.

Сотрудница ювелирной компании из Таганрога должна была встретиться с потенциальным партнером по бизнесу и показать ему драгоценные изделия, производимые ее фирмой. Утром 18 февраля она прилетела в Иркутск, с собой у нее были три тысячи украшений стоимостью более 14 миллионов рублей. Женщина села в такси, где ее ждали злоумышленники. По дороге ее застрелили, тело подозреваемые спрятали в сумке и оставили на льду Ангары в нескольких метрах от берега, а ювелирные изделия забрали.

Сестра погибшей, обеспокоенная тем, что родственница не выходит на связь долгое время, обратилась в полицию. 20 февраля тело женщины было найдено. В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены исполнители убийства: 49-летний водитель такси и его сообщник — 42-летний житель поселка Усть-Куда.

Заказчиком убийства оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер одной из ювелирных компаний. Он располагал информацией о персонале и специфике деятельности ювелирного предприятия. По версии следствия, заказчик предложил своему знакомому из Иркутской области убить сотрудницу ювелирной компании и похитить ценности. Его задержали в его квартире в Таганроге и этапировали в Иркутск.

Оперативники также обнаружили тайник с арсеналом различного стрелкового оружия: пистолет TT, револьверы, глушители, патроны. Кроме того, они нашли драгоценности, которыми преступники не успели распорядиться.

МВД опубликовало оперативное видео, на котором запечатлено задержание подозреваемых, тайник, а также место, где была найдена погибшая.

МВД России

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