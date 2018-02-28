Заподозренный в краже из московского магазина пенсионер умер в каморке охраны

Сотрудники столичного супермаркета заподозрили в краже 75-летнего пенсионера. В каморке охраны мужчина почувствовал себя плохо и скончался, сообщается на сайте СУ СК по Москве.

Инцидент произошел 12 февраля в магазине на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, после совершения покупок пенсионер не оплатил один из товаров и вышел из супермаркета. По просьбе охранника пожилой мужчина проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Там мужчине стало хуже. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Для определения истинной причины смерти пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза.

В декабре 2017 года охранник магазина в Санкт-Петербурге заподозрил в краже 49-летнюю женщину. Охранник пытался отобрать у покупательницы сумку, а потом избил ее стеклянной дверью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!