Повара петербургского университета МВД побили в супермаркете

В Санкт-Петербурге охранник «Пятерочки» избил входной дверью 49-летнюю покупательницу, которую он заподозрил в краже. Об

этом порталу 78.ru рассказал муж потерпевшей.

По информации издания, женщина работает поваром в университете МВД. «Она держала в руках и положила обратно на полку плавленный сыр, — пояснил собеседник 78.ru. — На кассе, когда уже все продукты пробили, охранник начал предъявлять претензии. Моя жена не стала спорить и показала сумку, в которой ничего, кроме кошелька, не было».

Затем охранник попытался отобрать у женщины сумку, но у него это не получилось. Тогда он несколько раз ударил ее стеклянной входной дверью.

В травмпункте у женщины зафиксировали множественные ушибы рук и ног. Полиция проводит проверку.

В ноябре охранники «Пятерочки» в Ростове-на-Дону держали в подвале супермаркета заподозренного в воровстве 10-летнего мальчика. Мать ребенка утверждает, что тот ничего не украл, в администрации магазина рассказали, что ребенок сознался в содеянном.