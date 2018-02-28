Испугавшихся самарских морозов спартаковцев обвинили в трусости

Тренер вратарей самарских «Крыльев Советов» Анатолий Рожков прокомментировал отказ московского «Спартака» выходить на поле в матче Кубка России из-за мороза. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — заявил Рожков.

Ранее 28 февраля красно-белые отказались играть с «Крыльями Советов» в 15-градусный мороз. По словам генерального директора московского клуба Сергея Родионова, решение о переносе встречи стало торжеством здравого смысла. Он отметил, что из-за погодных условий под вопросом было здоровье футболистов

В ноябре 2017-го московский ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче, который проходил при температуре минус 19 градусов. Во время встречи футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малой берцовой кости. Полузащитник красно-синих Понтус Вернблум заявил, что «это был из ряда вон выходящий матч».

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