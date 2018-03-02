Россиянку и ее шестимесячного сына раздавил лифт

В девятиэтажном доме в Симферополе при падении лифта погибла женщина с шестимесячным ребенком, сообщает «Комсомольская правда в Крыму».

По информации издания, ЧП произошло днем, 2 марта, в многоквартирном доме №81 по улице Балаклавская. Как сообщил супруг погибшей, жена вышла на прогулку с ребенком в коляске, вызвала лифт на девятый этаж и застряла между четвертым и третьим этажами, стала звать на помощь. Откликнувшиеся соседи попробовали открыть двери лифта ломом.

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Женщина попыталась выйти с малышом, но коляска застряла в проеме — между площадкой и самим подъемным устройством. Затем лифт дернулся и поехал вниз. Сначала раздавило ребенка, о чем крымчанка сообщила супругу, а затем женщину. В семье остались двое детей.

Как отмечает издание, дом построили в 1993 году, лифты находятся в пользовании уже 25 лет — в этом году истекает максимальный срок их эксплуатации. На сайте «Реформа ЖКХ» указывается, что замену лифтов в доме планируется завершить к 2032 году. Проводились ли раньше какие-либо ремонтные работы, неизвестно.

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