Трамп на год продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, на год продлевающий действие санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Утверждается, что ограничительные меры правительства США от 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года введены в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. По утверждению Вашингтона, «Трамп пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».

28 февраля официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пообещала, что действующая администрация США продолжит существующую политику в отношении России. «Мы останемся жесткими, какими были и в первый год [нахождения во власти президента Дональда Трампа]», — сказала она.

21 декабря 2017 года на аналогичные действия пошел ЕС, продлив антироссийские санкции на полгода.

США, Евросоюз, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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