Украина спустя месяц присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Вместе с Киевом к продлению санкций присоединились кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия. «Эти страны гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета. Европейский союз отмечает это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении.

Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев 21 декабря 2017 года. Предложение о пролонгации ограничительных мер было поддержано членами ЕС единогласно.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!