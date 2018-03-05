Украина обвинила ФСБ и бойцов АТО в поджоге венгерского центра

К попытке подрыва «Общества венгерской культуры Закарпатья» в украинском Ужгороде причастны участники АТО (антитеррористической операции на востоке страны), а за организацией этих действий стоит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом в своем Facebook написал глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

«С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников — жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО», — написал он. По его словам, нападение на центр они совершили за деньги.

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«Личность организатора тоже установлена — это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник Министерства государственной безопасности Приднестровья, — заявил Москаль. — Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и дальше будут устраивать различные провокации, чтобы попытаться рассорить украинцев и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве».

«Так вот, как настоящий Москаль заявляю — ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "донбасский сценарий" в Закарпатье!» — заключил политик.

В ночь на 27 февраля офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» во второй раз за месяц был подожжен. Огнем была уничтожена мебель, выгорела часть помещения. Пострадавших нет.

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