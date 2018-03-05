Найден способ предотвратить смерть мозга

Неврологи из университетской клиники Шарите в Берлине раскрыли процессы, происходящие в мозгу человека в процессе умирания. Оказалось, что «мозговое цунами» — волна деполяризации нервных клеток, неконтролируемо распространяющаяся по коре больших полушарий и вызывающая гибель нейронов, — может быть заблокирована. Об этом пишет издание Science Alert.

Показано, что у животных в течение 20-40 секунд после прекращения снабжения кислородом мозг переходит в энергосберегающий режим, когда нервные ткани становятся неактивными, а между нейронами прекращается связь. Через несколько минут начинают исчезать ионные градиенты, которые формируют мембранный потенциал, необходимый для выполнения нейронами их функций.

В результате происходит деполяризация, распространяющаяся по мембране клеток в виде волны. Обычно этот процесс служит для передачи электрического сигнала, однако в данном случае приводит к выбросу токсичных веществ и к гибели нейронов.

Ученые наблюдали за «мозговым цунами» у пациентов, которым диагностировали смерть мозга. Исследователи пришли к выводу, что волна деполяризации может быть обратимой без вреда для нейронов. В этом случае удастся предотвратить гибель нейронов до того момента, как подача кислорода будет восстановлена или клетки начнут погибать от постоянной деполяризации.

Неврологи надеются, что открытие позволит разработать методы терапии пациентов, у которых высок риск смерти мозга из-за церебральной ишемии или инсульта.

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