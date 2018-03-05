Японцев напугал упавший с неба металл

Во дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Нарита (на востоке Большого Токио) обнаружили деталь, похожую на часть самолета. Об этом сообщает в понедельник, 5 марта, газета Sankei Shimbun.

Металлический кусок весом около килограмма нашли в ночь на воскресенье. Местный житель заметил его всего в 30 метрах от дома, расположенного примерно в семи километрах к северо-западу от взлетно-посадочной полосы B. Отмечается, что деталь имеет трапециевидную форму, ее высота составляет около 50 сантиметров, а ширина — 25.

С какого именно воздушного судна упала деталь, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые местные жители теперь перед выходом на улицу намерены проверять, не падает ли что-то с неба на их головы.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии изучает произошедшее. Планируется точно установить, является ли найденный обломок частью самолета.

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