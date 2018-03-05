Реальные доходы россиян снова упали

Реальные располагаемые доходы россиян (минус обязательные платежи и инфляция) по итогам января в годовом выражении упали на 7 процентов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Росстата, которые учитывают единовременную выплату пенсионерам в январе 2017 года.
«В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере пять тысяч рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 году относительно января 2017 года составили 93 процента», — говорится в докладе о социально экономическом положении России по итогам января 2018 года.
Ведомство внесло изменения с момента предыдущего доклада. Тогда Росстат сообщал, что за отчетный период реальные доходы россиян не изменились — ведомство не учитывало единоразовые пенсионные выплаты.
В феврале Росстат критиковали за неучтенные единоразовые выплаты, что позволило ведомству сообщить об отсутствии динамики реальных доходов россиян в сравнении год к году. Реальные доходы россиян падают третий год подряд.