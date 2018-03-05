Раскрыты зарплаты российских чиновников

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц. Об этом в понедельник, 5 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

При этом средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей, в Москве — 94,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.

Быстрее всего в прошлом году зарплаты росли в Следственном комитете (на 33 процента), в Федеральном агентстве по делам национальностей (плюс 22 процента) и Федеральной службе судебных приставов (плюс 18 процентов). В то же время сократились зарплаты у чиновников Федерального агентства научных организаций (на 7,5 процента), Федерального лесного агентства (минус 7 процентов) и Центральной избирательной комиссии (минус 7 процентов).

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7 процента против падения на 5,8 процента по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2 процента. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!