Уничтожение Москвы показали на видео

«Кинопоиск» опубликовал трейлер российского фантастического фильма «Черновик». Премьера ленты запланирована на 15 марта.

Картина, снятая по одноименному роману Сергея Лукьяненко, рассказывает о московском дизайнере Кирилле, который путешествует по параллельным мирам. В ролике показана Москва в нескольких разных реальностях.

«Миры исчезают. Наш мир тоже под угрозой», — говорит один из героев. Трейлер показывает уничтожение одного из миров в Москве. В кадр попадают боевые матрешки.

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