Власти Флориды разрешили вооруженным волонтерам охранять школы

Сенат штата Флорида (США) утвердил документ по безопасности в школах, направленный на предотвращение массовых убийств. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Среди прочего, в нем есть пункт, позволяющий шерифу нанимать вооруженных волонтеров, которые будут заниматься охраной школ. Добровольные охранники должны будут пройти 132-часовой курс по безопасности и повышению квалификации в области огнестрельного оружия, получить разрешение от психолога, и в процессе работы сдавать анализы на наркотики.

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При этом учителя общеобразовательных школ не смогут быть волонтерами, несмотря на ранее прозвучавшее предложение президента США Дональда Трампа позволить педагогам приходить на занятия с оружием.

В США право на оружие гарантировано Второй поправкой к конституции, однако законодательство касательно ношения оружия разнится от штата к штату. При этом федеральное правительство определило ряд мест, включая школы, нахождение с оружием в которых запрещено.

Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе.

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