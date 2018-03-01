Школьник собрал винтовку из Lego и прослыл террористом

Американского школьника арестовали в собственном доме после того, как он опубликовал в Instagram снимок полуавтоматической винтовки AR-15, собранной из конструктора Lego. Об этом сообщает ArsTechnica.

Власти штата обвинили 14-летнего подростка из средней школы Сан-Диего в террористических угрозах. Причиной послужила фотография игрушечного оружия с подписью «Не приходите завтра в школу». В комментариях к посту другой ученик школы попросил друга удалить снимок из Instagram, однако тот отказался.

«Стало известно, что у подростка был доступ к охотничьим ружьям. Расследование покажет, имел ли этот ученик доступ к другому оружию. Сейчас он находится в центре предварительного заключения для несовершеннолетних», — заявили представители правоохранительных органов. Они добавили, что школьнику выдвинули обвинение в террористической угрозе.

Судя по всему, арест школьника связан с недавними случаями стрельбы в американских школах. Последний из них произошел 14 февраля в Южной Флориде. В результате нападения погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!