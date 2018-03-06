Литва отметит независимость запуском криптовалюты

Центральный банк Литвы намерен выпустить первую в мире коллекционную «криптомонету», сообщается в пресс-релизе регулятора. Монета будет создана с использованием технологии блокчейн или ее аналога.

Монету приурочат к 100-летнему юбилею литовской государственности. Как отмечается в пресс-релизе, таким образом Литва хочет показать, что она «прогрессивная и инновационно-ориентированная» страна.

Для выбора конкретной технологии и разработки специфических решений ЦБ Литвы проведет хакатон, на который соберутся IT-специалисты со всего мира. Мероприятие состоится в мае, тогда же определят номинал монеты и ее цену.

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ЦБ Литвы на протяжении года проявляет большой интерес к криптовалютам и стоящим за ними технологиям. В частности, к 2019 году планируется создать блокчейн-проект LBChain, целью которого названа поддержка литовских компаний в освоении соответствующих технологических решений.

В январе депутат Госдумы России от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение законопроект о введении в Гражданский кодекс РФ понятия «крипторубль». Согласно проекту, предлагается сделать крипторубль средством платежа на территории России.

В Минэкономразвития в 2017 году обещали проработать идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Оборот криптовалют в России никак не регулируется.

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