Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о готовности Киева к проведению финала Лиги чемпионов. Его слова приводятся на сайте телеканала «Футбол 1».

«Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств. Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА», — заявил Павелко.

Российские клубы вылетели после группового этапа турнира и не участвуют в плей-офф. Донецкий «Шахтер» в 1/8 финала играет с итальянской «Ромой». Первая встреча между командами завершилась со счетом 2-1 в пользу украинского клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в спортивном комплексе «Олимпийский».

Решение о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве было принято в сентябре 2016-го.

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