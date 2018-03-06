Робота научили жарить бургеры

Робот Флиппи (Flippy) приступил к исполнению своих обязанностей по жарке бургеров в ресторане быстрого питания Caliburger в Пасадене (США). Об этом сообщает портал TechCrunch.

Помимо непосредственно одновременного обжаривания 12 сэндвичей, Флиппи способен убираться на рабочем месте, соскребая жир с плиты, а также перемалывать фарш, дозировать начинку и приправы.

Цена такого робота составляет 60 тысяч долларов, еще ежегодно компания будет вынуждена тратить на обслуживание машины около 20 тысяч. Тем не менее Caliburger планирует не только окупить новинку за счет увеличения скорости изготовления продукции и уменьшения отходов, но и установить собратьев Флиппи еще в 50 ресторанах.

«Би-би-си» выяснило у исполнительного директора Caliburger Джона Миллера, что в компании изменят формат найма персонала, а в скором времени, заявил тот, на кухнях останется гораздо меньше сотрудников, занимающихся опасным и низкооплачиваемым трудом.

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