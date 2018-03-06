Над фигуристкой Медведевой нависла угроза операции

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал о состоянии российской фигуристки Евгении Медведевой. Слова бывшего спортсмена приводит НСН.

«Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — сообщил Авербух.

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5 марта в ряде СМИ появилась информация о возможном отъезде 18-летней Медведевой из России из-за якобы имевшего место конфликта с тренером Этери Тутберидзе. Позже фигуристка выступила с опровержением этой информации, назвав публикации попыткой дестабилизировать обстановку в сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева стала серебряным призером, уступив в борьбе за золото соотечественнице и другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой. В соревнованиях женщин-одиночниц 15-летняя фигуристка набрала 239,57 балла, а Медведева — 238,26 балла.

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