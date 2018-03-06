НАСКО опровергла информацию о следственных мероприятиях в офисе компании

Страховая компания «НАСКО» опровергает информацию о проведении следственных мероприятий в офисе компании. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении говорится, что 5 марта ряд СМИ опубликовали информацию о том, что в московском офисе страховой компании «НАСКО» якобы прошли следственные мероприятия. «Обращает на себя внимание то, что не указывалось ни название структур, которые проводили данные мероприятия, и сама информация давалась со ссылкой на неназванные анонимные источники», — отметили в страховой компании. Кроме того, компания уведомляет своих клиентов и СМИ, что никаких следственных действий никакими уполномоченными на то органами в ее офисе не проводилось.

«НАСКО» занимает ряд помещений в крупном офисном центре в здании на улице Золоторожский Вал. Кроме нее, там расположены еще десятки офисов других компаний, в одном из которых и проводились следственные мероприятия.

При этом, как отметили в страховой компании, посещение правоохранительными органами бизнес-центра на Золоторожском Валу никак не связано ни с деятельностью страховой компании «НАСКО», ни с кем-либо из ее контрагентов. Офис компании «НАСКО» в эти дни работает в обычном режиме, принимая и обслуживая своих клиентов и выполняя все рабочие операции без каких-либо сбоев. Информация в СМИ не соответствует действительности.