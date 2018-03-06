Smart создал машину с учетом пожеланий клиентов

Бренд smart, подразделение концерна Daimler AG, представил «Особую серию» автомобилей, разработанную с учетом отзывов и предпочтений клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

В новых машинах реализованы самые популярные у покупателей опции. Модели smart fortwo и smart forfour поставляются с увеличенным топливным баком (объемом 35 литров), обогревом сидений, пакетом вещевых отсеков и пакетом Comfort. Последний включает регулировку руля и сиденья водителя по высоте, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, панорамную крышу. В кабриолетах багажник оснащен горизонтальной шторкой с сетчатым карманом.

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С 2018 года smart fortwo, forfour и cabrio с двигателем 66 кВТ (90 л.с.) поставляются только с автоматизированной шестиступенчатой коробкой twinamic. Они также оснащены пакетом Cool & Audio (автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth с функцией громкой связи, потоковое аудио для передачи музыки с приложением smart cross connect для мобильных телефонов).

Daimler AG (ранее — DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG) — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, ФРГ. Основан в 1926 году. Производит автомобили под марками Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, smart и несколькими другими.

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