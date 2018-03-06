Паралимпийцам сшили стильную форму

Компания ZASPORT изготовила форму для участников Паралимпиады в Пхенчхане, которая стартует 9 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру»

Спортсменам и членам делегации предоставят 100 комплектов экипировки, в которые входят: куртки, парки, горнолыжные брюки, спортивные костюмы, свитшоты, джинсы, кроссовки, чемоданы, рюкзаки и поясные сумки. Форма представлена в сером, бежевом и синем цветах. Согласно регламенту, на одежде и аксессуарах отсутствует государственная символика.

Фото: ZASPORT 1 /6

Экипировку подготовили в короткие сроки: 9 февраля Паралимпийский комитет России подписал контракт с ZASPORT, и к середине месяца были сформировали готовые комплекты.

«В новой экипировке есть определенный стиль, вторящий современным тенденциям. Мне очень понравились свитшот, джинсы, рюкзак, сумка на пояс. Отдельное спасибо за внимание и работу, которую ZASPORT проделали в столь сжатые сроки», — выразила благодарность дизайнерам мастер спорта России международного класса лыжница Акжана Абдикаримова.

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Ранее издание The Wall Street Journal признало «нейтральную» форму, изготовленную брендом Zasport, «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018». «Сразу после церемонии открытия Игр к нам поступило большое количество звонков с вопросами, будет ли форма с логотипом OAR в продаже», — рассказала главный дизайнер бренда Zasport Анастасия Задорина. 1 марта в продажу поступило лимитированное количество костюмов с логотипом OAR: красные женские и серые мужские.

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