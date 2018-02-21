Россиян лишили альтернативной олимпийской формы

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Коллекция альтернативной красно-белой олимпийской формы Outlaw Moscow х Dada исчезла из продажи, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На футболках, худи и других предметах одежды было написано Olympic Athlete from Russia («Олимпийские атлеты из России»), также там был размещен логотип Игр в Пхенчхане. Линейка продавалась на сайте бренда и в универмаге «Цветной». По заявлению бренда-производителя, коллекция должна была продаваться до 25 февраля. Однако 21 февраля в социальных сетях появилось сообщение, что «представители ОКР и ОВД изъяли из "Цветного" всю "Альтернативную Олимпийскую" коллекцию Outlaw за нелегальное использование олимпийской символики».

Представители универмага «Цветной» сообщили, что коллекции Outlaw Moscow х Dada в продаже в этом магазине нет. На вопрос о том, действительно ли коллекция была изъята, комментариев не последовало. На сайте Outlaw остался лукбук капсульной линии, но в продаже в собственном интернет-магазине бренда ее также нет.

В феврале 2018 года бренд Outlaw Moscow совместно с креативным агентством Dada выпустил лимитированную коллекцию спортивной одежды в качестве альтернативной формы для российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане.

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