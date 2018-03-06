Работники «Уралвагонзавода» вновь поддержали Путина

Президент России Владимир Путин в ходе визита на «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Свердловской области заявил, что старался оправдать доверие граждан. Его слова приводит ТАСС во вторник, 6 марта.

Работники предприятия в беседе с главой государства отметили, что шесть лет назад они активно поддержали его выдвижение на высший государственный пост и сейчас видят, что сделали правильный выбор. «Я старался вас не подвести», — ответил Путин.

«Хотим пожелать вам успехов на предстоящих выборах. "Уралвагон" всегда с вами», — заверили работники.

Владимир Путин также ознакомился с продукцией завода. В частности, гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе государства вагон-хоппер для перевозки зерна, вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.

Потапов также рассказал президенту, что вся продукция производится благодаря государственной поддержке.

1 февраля Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону и «завел» виртуальный комбайн. После этого он пошутил, что в случае проигрыша на выборах пойдет работать комбайнером.

Выборы президента России состоятся 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

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