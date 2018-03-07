Индийские военные выучат китайский для убийства китайцев

Индийских пограничников отправят на годичные курсы изучения китайского языка. Их целью в том числе называют подготовку Индии к возможному военному столкновению с Китаем, сообщает The Global Times.

Всего на курсы отправят 25 служащих Индо-тибетской пограничной полиции. Отмечается, что это должно помочь индийцам наладить коммуникацию с китайскими пограничниками.

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Издание передает, что некоторые китайские эксперты уверены в важности изучения китайского индийскими военными. Другие в то же время уверены, что для Индии это станет еще одним эффективным оружием в случае военного столкновения с КНР.

«Понимание китайской речи и культуры может очень помочь Индии взять под контроль приграничные территории, поэтому изучение языка является также стратегической подготовкой», — сообщил изданию военный эксперт Сун Чжунпин.

По информации The Global Times, в 2016-2017 учебном году четверо индийских военных окончили языковые курсы по китайскому языку. В настоящее время они находятся на службе в приграничных районах.

Обеспокоенность индийской инициативой в Китае вызывает конфликт властей двух государств из-за спорной территории — плато Доклам, произошедший в августе прошлого года. Тогда решение Пекина проложить автодорогу через территорию спорного плато привело к тому, что Индия и Китай привели вооруженные силы на границе в состояние полной боевой готовности. Однако военного столкновения не произошло, и в конце месяца стороны договорились о разведении сил.

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