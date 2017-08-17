Китайцев обвинили в расизме из-за скетча с индийскими «чуваками»

Видео: @XHNews / Twitter

Официальное информационное агентство Китая «Синьхуа» опубликовало видеоролик, в котором высмеяло жителей Индии и назвало «семь грехов» государства. На это обратило внимание издание Mashable.

Ведущая разговаривает на английском языке и обращается к Индии словами «чувак» и «парень, который притворяется спящим». В ролике речь идет конфликте индийских и китайских властей из-за спорной территории — плато Доклам.

«Разве мама не учила тебя не нарушать закон?» — усмехнулась ведущая, обращаясь к властям соседней страны.

В сети юмористический ролик признали проявлением вопиющего расизма: в скетче актер в чалме и с наклеенной бородой высмеивает индийский акцент. Юзеры удивились, что над конфликтом международного уровня издеваются в «глупой» передаче с крайне несмешными шутками.