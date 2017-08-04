МИД Китая снова призвал Индию вывести войска из Тибета‍

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан вновь призвал Индию вывести военных с территории спорного участка границы с Индией. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Китай известил Индию о дорожном строительстве [в спорном районе] в рамках механизма пограничных встреч 18 мая и 8 июня, но Индия никак не прокомментировала это», — отметил Гэн. По его словам, 18 июня более 270 индийских военных пересекли границу и вступили на территорию Китая.

Материалы по теме Закашмиренный регион Почему бунтует мусульманская молодежь на северо-западе Индии

«По состоянию на 2 августа на территории Китая все еще находятся 48 индийских военных и один бульдозер», — уточнил китайский дипломат. Он также добавил, что Нью-Дели проигнорировал существующие механизмы и каналы, форсированно ввел вооруженные силы на территорию Китая и отказывается вывести их. «Это незаконно с точки зрения международного права», — резюмировал Гэн.

Ранее, 24 июля, пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь, в связи с обострением ситуации в пограничном районе, призвал «индийскую сторону не рисковать и не испытывать иллюзий». Непосредственным толчком к росту напряженности послужило строительство китайцами дороги между КНР и государством Бутан, за безопасность которого отвечает Индия.

Между Индией и КНР существует территориальный спор, а государства разделяет линия фактического контроля. Дели и Пекин до сих не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.