В Росгвардии открестились от своей вины в дефиците обезболивающих

Дефицита обезболивающих в региональных больницах и аптеках не предвидится, сообщил ТАСС представитель Росгвардии.

По словам собеседника агентства, информация об угрозе срыва поставок наркотических лекарственных средств в регионы не соответствует действительности, и служба продолжает «конструктивно взаимодействовать» с главным поставщиком наркотических лекарств — ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»).

Ранее РБК передавал, что в Минздраве обеспокоены возможным дефицитом рецептурных препаратов в стране из-за того, что осенью 2017 года Нацгвардия запретила «Спецсвязи» доставлять лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность, а альтернативы этой организации нет. В связи с этим ведомство подготовило поправки в правила перевозки наркотических и психотропных веществ, благодаря которым «юридические лица с особыми уставными задачами» смогут охранять такие медикаменты без лицензии.

Главные потребители наркотических обезболивающих — онкобольные, пациенты с терминальной стадией ВИЧ и люди с тяжелыми травмами. В России в этих препаратах нуждаются около 800 тысяч человек.

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