Умер организатор преследования Березовского

Умер бывший руководитель департамента экономической контрразведки ФСБ Алексей Пушкаренко. Об этом в среду, 7 марта, сообщил в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Сообщили печальную весть: скончался экс-начальник Управления экономической контрразведки ФСБ Алексей Пушкаренко. Хорошо его знал. Это был настоящий чекист», — сообщил Хинштейн.

По его словам, Пушкаренко был инициатором ряда громких уголовных дел в 1990-е годы, в том числе в отношении олигарха Бориса Березовского. «Вечная память Алексею Илларионовичу», — заключил советник директора Росгвардии.

В середине 1990-х годов Алексей Пушкаренко работал заместителем начальника управления ФСБ России по обеспечению безопасности на стратегических объектах. Затем он возглавлял департамент экономической контрразведки ФСБ. С начала 2000-х годов Пушкаренко был представителем ФСБ в Минске.