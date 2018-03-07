Новый трамвай в Петербурге обстреляли из пневматики

Частный трамвай «Чижик», который 7 марта начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, был обстрелян в первый день работы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Транспортную концессионную компанию.

По данным издания, неизвестные обстреляли восьмой состав «Чижика», предположительно, из пневматического оружия. В вагоне разбилось четыре стекла, его отправили в депо. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Проводится ли проверка по факту инцидента, не сообщается.

Отмечается, что при семи вагонах на линии два вагона составляли запас — один из них попал в ДТП еще на этапе технической обкатки. Таким образом, запасных вагонов у компании не осталось.

Согласно подписанному со Смольным в мае 2016 года соглашению, Транспортная концессионная компания должна была реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект, завершить который планируют в этом году, назвали «Чижик», как и модель трамвая, которую в нем используют. Общий объем капитальных вложений составил 6,5 миллиарда рублей, общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оценивают в 33 миллиарда рублей.

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